Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı

7 saat önce

Koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı, System.String[]

Koronavirüs'le mücadeleye yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi.


Bilim Kurulu'nun toplanması sırasında açıklama yapan Bakan Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de." ifadesini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:37 
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