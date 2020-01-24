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Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e gönderdik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e gönderdik" dedi. - ANKARA
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