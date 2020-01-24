Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, 'Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e gönderdik" dedi.

Sağlık Bakanı Koca,

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı bu sabah Çin'e gönderdik" dedi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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