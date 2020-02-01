Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen Türkler 14 gün karantinada kalacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen Türkler 14 gün karantinada kalacak - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen Türkler 14 gün karantinada kalacak

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen Türkler 14 gün karantinada kalacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.


Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:52 
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