Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
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