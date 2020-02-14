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Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı. 14 günlük karantina süresi bitti. Devam eden süreçte herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor" dedi. - ANKARA
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