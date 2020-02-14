Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, 'Tüm tahliller tamamlandı, korona... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin,

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı. 14 günlük karantina süresi bitti. Devam eden süreçte herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor" dedi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]