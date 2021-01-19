Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü
19.01.2021 19:37
Dışişleri Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin'i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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