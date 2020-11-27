Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız"
27.11.2020 08:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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