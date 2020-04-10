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Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:26 Kaynak: İHA
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