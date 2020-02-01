Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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