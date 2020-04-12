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Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole...
18 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:38 Kaynak: AA
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