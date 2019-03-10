Sağlık Bakanı Koca: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Hep Birlikte Çalışacağız"
1 saat önce
- AK Parti'nin Adana mitingi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
- AK Parti
'nin Adana
mitingi
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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