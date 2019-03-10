Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Hep Birlikte Çalışacağız"

Sağlık Bakanı Koca: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Hep Birlikte Çalışacağız"

1 saat önce

- AK Parti'nin Adana mitingi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

- AK Parti'nin Adana mitingi
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:34:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Hep Birlikte Çalışacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]