Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'da yılın doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy'a tebrik
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Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'da yılın doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy'a tebrik

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülüne layık görülen Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u görüntülü arayarak tebrik etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'da yılın doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy'a tebrik, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülüne layık görülen Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u görüntülü arayarak tebrik etti. Gürsoy'u 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na davet eden Bakan Koca, başarılı hekimin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.


Almanya Siegburg Helios Kliniği'nde Yapay Kalp Nakli Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa'da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah oldu. Dr. Dilek Gürsoy, çalışmalarından dolayı Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Gürsoy'u görüntülü arayan Sağlık Bakanı Koca, Gürsoy'u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın gururu oldunuz" dedi. Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy'un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.


Dr. Dilek Gürsoy, Sağlık Bakanı'na teşekkür ederek, çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümlerin gerektiğini söyledi. Gürsoy, Bakan Koca'nın VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na davetine ise "Memnuniyetle gelirim" yanıtını verdi. Bakan Koca, Gürsoy'un çalışmalarını Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden de destekleyeceklerini belirtti. - ANKARA

fahrettin koca, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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