Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'dan Türkiye'ye getirilen hasta hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'dan Türkiye'ye getirilen hasta hakkında açıklama Açıklaması

02.06.2022 13:02
Sağlık Bakanı Koca'dan Almanya'dan Türkiye'ye getirilen hasta hakkında açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı." açıklamasını yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Almanya, Güncel, Son Dakika

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