SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÂŞIK VEYSELLİ ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, "Engelsiz insan var mı ki "engelliö diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir "engelö. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi.