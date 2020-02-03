Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Devlet Bahçeli'ye sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum. Arayıp, Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Korona virüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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