Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.


Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Devlet Bahçeli'ye sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum. Arayıp, Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Korona virüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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