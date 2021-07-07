SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adıyaman'ın sağlık alanındaki sorunlarını iletmek için kendisini ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a pandemi sürecindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gitti Ankara'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın sağlık alanındaki sorunlarını iletmek için bir araya geldiği Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan, pandemi sürecindeki gayretlerinden ötürü teşekkür aldı.

İLK ZİYARET GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EFKAN ALA'YA…

Ankara'daki temaslarına AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'yı ziyaret ederek başlayan Başkanımız, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Partimizin Genel Başkan Yardımcılarından Efkan Ala beyi ziyaret ederek, dış politika ve siyaset üzerine faydalı bir istişare gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirmek için sürdürülen politikalara bizlerde AK Parti'nin bir neferi olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Rabbim bu ülke için gayretle çalışan liderlerimize güç-kuvvet versin, hep yanarlında olsun inşallah" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret eden Belediye Başkanımız, burada Adıyaman'ın sağlık alanındaki sorunları hakkında taleplerde bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Başkanımız, Sağlık Bakanı Koca ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Sağlık alanındaki taleplerimizi ilettik. İlgi ve alakalarından dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca ise aynı zamanda doktor da olan Belediye Başkanımızın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi'nin pandemi sürecinde ortaya koyduğu gayretli çalışmalardan ve verdikleri desteklerden dolayı kendisine teşekkür ederek, Adıyaman'ın koronavirüsle mücadele konusunda son haftalarda ortaya koyduğu çabayı da takdirle takip ettiklerini belirtti.

ADIYAMAN'IN SAĞLIK ALANINDAKİ EKSİKLERİ İLETİLDİ

Başkanımızın bir sonraki ziyareti ise Sağlık Bakan Yardımcıları Halil Erdemir ile Dr. Şuayip Birinci oldu.

Bakan Yardımcılarına yaptığı ziyarette hem sağlık konusunda istişarelerde bulunduklarını, hem de Adıyaman'ın sağlık yatırımları taleplerini ilettiklerini söyleyen Başkanımız, bu çerçevede Adıyaman'da görevlendirilmesi için Çocuk Nefroloğu, Çocuk Hematoloğu, Plastik Cerrah, Göğüs Cerrahı ve Onkolog braşlarında hekim talebinde bulunduklarını dile getirerek, ilgi ve alakalarından dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.