Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2) - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2)

19.03.2022 16:43
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2)

BAKAN KOCA: 17 YARALI HASTANELERE NAKLEDİLDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

BAKAN KOCA: 17 YARALI HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 14.47'de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2) Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2) Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı (2) - Son Dakika
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