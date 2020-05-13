Sağlık Bakanı Koca'dan bugün sokağa çıkacak çocuklara mesaj Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arası çocukların ve gençlerin parklara, sokaklara kavuşacağını, yakın arkadaşların mesafeli şekilde buluşacağını belirterek, "Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, uzun bir sürenin ardından bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek çocuk ve gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız."