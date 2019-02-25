Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Çağrı: Sandığa Gitmeyi İhmal Etmemeliyiz (3)

Sağlık Bakanı Koca'dan Çağrı: Sandığa Gitmeyi İhmal Etmemeliyiz (3)

50 dakika önce

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Çağrı: Sandığa Gitmeyi İhmal Etmemeliyiz (3), System.String[]
BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca'yı hastane önünde İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve diğer yetkililer karşıladı. İlk olarak Hastane İletişim Merkezi'ni (HİM) gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Koca, dahiliye servisinde yatan hastaları ziyaret edip, karanfil hediye etti. Kadın bir hasta ise Bakan Koca ile hastalığıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Bakan Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyerek dua etti. Bakan Koca da, hasta kadının doktorundan son durumuyla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:34 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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