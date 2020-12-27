Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vaka sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."