Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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