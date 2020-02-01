Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Tahliye uçağımız Wuhan'dan havalandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: "Tahliye uçağımız Wuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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