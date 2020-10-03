Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme...

Haber: İstanbul DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini cep telefonundan görüntülü arayarak verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme..., System.String[]

Haber: İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini cep telefonundan görüntülü arayarak verdi.

Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemelerde bulunan Bakan Koca, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin şu bilgileri iletti: "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum."

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ

19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs verildiğini ifade eden Koca, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu, kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını çizdi. Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini söyledi. Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjenik hayvanın 4'ünün öldüğünü, 5'inin akciğerlerinde virüsün tespit edildiğini ifade eden Koca, "Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"ÜÇ TANE AŞININ İNSAN DENEYİ FAZ ÇALIŞMASINA ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA, 10 GÜN İÇERİSİNDE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini veren Koca, Koçak Farma'da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin haberini verdi. Koca: "Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." dedi.

ŞİFA KAYNAĞI OLACAĞINA İNANDIĞIMIZ BU AŞILARLA DA GELECEĞİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMIŞ OLURUZ"Koca bulunduğu tesiste üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını belirterek, Adıyaman'da da benzer bir tesis olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'nın ardından şunları ifade etti: "Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

ERDOĞAN'A, AŞILARIN ENJEKTÖRE ÇEKİLMİŞ HALİ GÖSTERİLDİCumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde takdim edeceklerini bildirdi. Koca, şunları dile getirdi: "Birisi adenovirüs, Erciyes Üniversitesi Aykut Hoca'nın. Bir diğeri yine inaktif olan aşı. Bir diğeri de Koçak Farma, Bakanlığımız tarafından desteklenen bir diğer üçüncü inaktif aşı. Üç tane aşının enjektöre çekilmiş hali. Bu araştırma ürünü, üretim için de hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki faz çalışmasından sonra erken dönemde üretimin de yapılacağını, yeterli olduğunu, bu anlamda bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yeterlilik aldığını da söylemek istiyorum. Ayrıca Bakanlığımızın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun verdiği ruhsatın uluslararası düzeyde de dünyada geçerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü uluslararası kurulda TİTCK üye olduğu için verilecek ruhsatın dünyada da geçerli olduğu son derece önemli bir nokta olacak." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'yı dinledikten sonra "Hayırlı olsun inşallah." dedi. Sağlık Bakanı Koca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, su çiçeği, kuduz ve verem aşıları için de hayvan çalışmalarının bittiğini, 1-2 hafta içinde insan üzerinde deneme çalışmalarına başlayacaklarını, bu aşıları da özellikle müjdelemek istediğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda "İnşallah hayırlısıyla bu neticeye kavuşuruz." dedi.


Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme...
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme...
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme...
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme...

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşı çalışmalarında insan üzerinde deneme... - Son Dakika


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