Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'da Covid-19 aşı çalışmalarının yapıldığı merkezdeki incelemeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans aracılığı ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'da Covid-19 aşı çalışmalarının yapıldığı merkezdeki incelemeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans aracılığı ile görüştü. Aşı çalışmaları ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren Koca, "İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca ile video konferans ile görüştü. Bakan Koca, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjde vererek, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Covid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvanlar üzerinde yapılan aşı çalışmalarını detaylı şekilde anlatan Koca, "Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğini kaydetti. Üçüncü inaktif aşı çalışmasının da tamamlandığı bilgisini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞAN EKİBİ TEBRİK EDEREK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

Bakan Koca, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç aşının enjektöre çekilmiş halini göstererek, aşıları Pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde takdim edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'yı dinledikten sonra "Hayırlı olsun inşallah" dedi.

(İHA)

Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Tekirdağ, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi - Son Dakika


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