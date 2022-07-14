Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

14.07.2022 19:05
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı - Son Dakika
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