Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak fazladan yolu aldıkları görüntüler ile gündeme gelen minibüslerle ilgili taşımacılık kooperatiflerine çağrı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."

UYARILARA RAĞMEN MANZARA DEĞİŞMİYOR

Başka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da sabah ve akşam minibüs manzarası değişmiyor. İstanbul'da çekilen görüntülerde kapılar kapanmayacak kadar yolcu alan minibüsler koronavirüs salgınına davetiye çıkardı.