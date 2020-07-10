Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak fazladan yolu aldıkları görüntüler ile gündeme gelen minibüslerle ilgili taşımacılık kooperatiflerine çağrı yaptı.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."

UYARILARA RAĞMEN MANZARA DEĞİŞMİYOR

Başka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da sabah ve akşam minibüs manzarası değişmiyor. İstanbul'da çekilen görüntülerde kapılar kapanmayacak kadar yolcu alan minibüsler koronavirüs salgınına davetiye çıkardı.

Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:44 Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
00:12
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 00:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]