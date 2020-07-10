Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirtti. Bakan Koca, "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" paylaşımında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)