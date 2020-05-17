Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı. Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Dr. yavuz kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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