Sağlık Bakanı Koca'dan Eczacılar Günü mesajı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Koca, "Hasta ve hekim bilir ki, tanı 'ecza' ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Saygıdeğer eczacı arkadaşlarım. Bu yıl ağır bir pandemi mücadelesinin içindeyiz. Yılın ilk günlerinden itibaren tek gündemimiz, korona virüs. 18 Mart'ta, salgının en üzücü günlerinden birinde, gece yarısı bir basın toplantısı düzenlemiştim. O gece paylaştığım bilgi, bir hastamızı kaybettiğimiz bilgisiydi. Korona virüsten ilk kaybımız, eczacılık mesleğini ileri yaşına rağmen sürdüren bir beyefendiydi. Tedavisini yakından takip etmiştim. İlk vefat, aynı zamanda sağlık personelinden ilk kayıp sizin içinizden oldu. Korona virüs salgının da, hastane personeli yanında, doğrudan risk altında olan diğer meslek grubu siz eczacılarımızsınız. Fedakarca çalışmanız, gücünüz ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. Toplum, sağlık çalışanlarını alkışlarken, onlardan birini, diğerinden ayırmadı. Herkes bilir ki, tanı, ecza ile şifaya varır. Dilimizde 'ilaç almak' şeklinde bir ifade var. Bunun bir diğer biçimi de 'ecza olmak'tır. Ecza olan, bir madde değil, ondan öte bir şeydir. İlaç olan insan ve insan davranışıdır. Sizlere toplumun neden bu denli sevgi ve saygı duyduğunu anlamak buradan mümkündür. Sizler hem uzmanlar hem hayatın içinde olan insanlarsınız. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafeni ne kadar kısa olduğunu en iyi hastalar bilir. Sizleri, onlardan dinlemek gerekir. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs Eczacılar Günü Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)