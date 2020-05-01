Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bildiriyle sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirterek, "Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.