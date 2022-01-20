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Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür

20.01.2022 23:07
Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür

Eskişehirspor'un yerli aşı Turkovac'ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti.

Eskişehirspor'un yerli aşı Turkovac'ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti.

Formanın sırt kısmına reklam alamadıklarını belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, reklam alanında yerli aşı Turkovac isminin yer alacağını duyurarak, formanın fotoğrafını paylaştı. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor'a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür

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Fahrettin Koca, Eskişehirspor, TURKOVAC, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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