Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Fiyat Güncellemesi Yapılan İlaçlara İlişkin Açıklama (1)

Sağlık Bakanı Koca'dan Fiyat Güncellemesi Yapılan İlaçlara İlişkin Açıklama (1)

1 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca fiyat güncellemesi yapılan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Fiyat Güncellemesi Yapılan İlaçlara İlişkin Açıklama (1), System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca fiyat güncellemesi yapılan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Sağlık
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