Son Dakika Haberleri: Sağlık bakanı koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı
Son Dakika Spor Sağlık bakanı koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı

Sağlık bakanı koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı

1 saat önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla çocukluk çağı obezitesine dikkat çekerek kampanyaya destek veren futbol kulüplerine teşekkür etti.

Sağlık bakanı koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı, System.String[]

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla çocukluk çağı obezitesine dikkat çekerek kampanyaya destek veren futbol kulüplerine teşekkür etti.

Bakan Fahrettin Koca, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek için birçok çalışma yaptık. Bu kapsamda Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7'nci hafta maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa futbol kulüpleri 'Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa' pankartlarıyla sahaya çıktı. Galatasaray ve Trabzonspor da sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaparak kampanyamıza destek verdi. Bu sayede sosyal medya çalışmalarında yaklaşık 2 milyon 217 bin kişiye erişim sağladık. Bu anlamlı ve özel günde duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarlarına teşekkür ediyorum."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Adil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:31:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık bakanı koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]