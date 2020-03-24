Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere çağrı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere çağrı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere çağrıda bulunarak "Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere çağrıda bulunarak "Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdiki Gençler Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz : ) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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