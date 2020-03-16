Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Koca'dan 'gizli' belge iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca'dan "gizli" belge iddialarına yalanlama Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."
Son Dakika Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu