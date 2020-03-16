Sağlık Bakanı Koca'dan "gizli" belge iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan 'gizli' belge iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "gizli" belge iddialarına yalanlama Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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