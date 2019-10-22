Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." dedi.

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