Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' açıklaması
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:19
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