Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' açıklaması

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." dedi.

fahrettin koca, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:19 
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