Sağlık Bakanı Koca'dan "Hemşireler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Hemşireler Günü" paylaşımı
6 saat önce
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı video ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "12 Mayıs Hemşireler Günü"nü kutladı.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı video ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "12 Mayıs Hemşireler Günü"nü kutladı. Bakan Koca Hemşireler Gününe ilişkin bir video paylaştı.
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13.05.2020 05:55:39. #1.13#
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