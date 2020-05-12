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Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı