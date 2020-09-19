Sağlık Bakanı Koca'dan "İspanyol Gribi" örneğiyle tedbir çağrısı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "İspanyol Gribi" örneğiyle tedbir çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."

Sağlık Bakanı Koca'dan İspanyol Gribi örneğiyle tedbir çağrısı

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı - Son Dakika

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