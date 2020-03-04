Sağlık Bakanı Koca'dan "İyi ki varsın" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'İyi ki varsın' paylaşımı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "İyi ki varsın" paylaşımı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 çalışanı Büşra ve ekip arkadaşlarının sınırda mülteci çocuklara yaptığı ilk yardım müdahalesinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem.

Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 çalışanı Büşra ve ekip arkadaşlarının sınırda mülteci çocuklara yaptığı ilk yardım müdahalesinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" dedi.


Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale ediyor. Bu müdahaleden en çok etkilenen kadın ve çocuklar. İşte o çocukların yardımına Türk sağlık görevlileri ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Göçmenleri hem tedavi edip hem de çocuklara çikolata dağıtıyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 112 çalışanı Büşra'nın ve ekip arkadaşlarının göçmen çocuklara yaptığı müdahalelerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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