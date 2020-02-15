Sağlık Bakanı Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 500 yataklı bir hastane yapılacağı müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 500 yataklı bir hastane yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eşliğinde Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Koca, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Özellikle son dönemde Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli'nin KKTC için bir hastane ihtiyacını gündeme getirdiklerini bildiklerini söyleyen Koca, bu konuda yoğun temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Bakan Koca, bu çerçevede özellikle Kıbrıslı soydaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti.

KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmediklerinin altını çizen Koca, Türkiye'nin tüm birimleriyle dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında olduğunu, yarın da olacağını vurguladı.

Koca, ziyaret sırasında hastaneyi ve yapılan hizmeti yerinde gördüklerini anlatarak, "Hem göz kliniğinde hem de kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi servisinde yatan hastaları da ziyaret ettik. Her türlü kalp ameliyatı ve böbrek naklinin yapılabilir olduğu bir ortam olduğunu gördük." diye konuştu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 42 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiği ortada. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KKTC'de bir hastane yapılmasını gelmeden önce konuştuk. Daha önce gündemimizde 400 yataklı bir hastane vardı. Cumhurbaşkanımız, '400 yataklı değil KKTC için 500 yataklı bir hastane yapacağımızın sözünü verin.' diye beni gönderdi. Bu müjdeyi vermek ve yapımını takip etmek üzere, iş birliği içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum."

Koca, hastanenin çevre yoluna yakın ve 270 dönümlük bir arazide inşa edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Koca, söz konusu hastanenin, bütün disiplinleri, branş çeşitliliği, insan kaynağı ve teknik altyapısıyla yetkin bir sağlık üssü olarak planladıklarını sözlerine ekledi.

fahrettin koca, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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