Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışına maske satışına ilişkin, "Sağlık Bakanlığının ön izniyle bu satışlar olabilecek. Biz öncelikle vatandaşımızı korumak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bir pandemi (dünya genelinde salgın) ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu kararı Dünya Sağlık Örgütünün alabileceğine işaret etti.

Hastalığın pandemiye doğru gidebileceğini söylemenin mümkün olduğuna işaret eden Koca, "Böyle bir pandemi noktasına gider mi? Bilim Kurulu da bu noktada beklenti içinde her an olabilir. Alınacak tedbirleri yine konuşur, tartışırız." ifadesini kullandı.

Koca, enfeksiyonun Türkiye'ye girmesi durumunda bakanlık ve devlet olarak sorumluluklarının gereğini yerine getireceklerini belirtti.

Yurt dışı uçuş sayısının da ülkelerin durumuna göre değişebileceğine işaret eden Koca, Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya için uçuş tedbirleri alındığını hatırlattı.

Koca, Avrupa ülkelerinin İtalya ile uçuş yasağı getirmediğine dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerinin hiçbirisi İtalya ile ilişkisini kesmedi. Çin ile seferlerini durduran Avrupa ülkesi oldu mu? Olmadı. Güney Kore ile bu ilişkisini kesen oldu mu? Bu tedbirleri ticari olarak etkilenmeyi en aza indirmek için alınması gerektiğine inandık. Daha önceden aldık. Bizde görülmemiş olması veya görülecekse de geç görülecek olmasının sebebi, tedbirlerin sıkı alınmış olmasıdır." şeklinde konuştu.

İran'dan gelen ve Ankara'da karantina altında alınan yolcuların sağlık durumuna ilişkin soruya karşılık Koca, "Kum ve Meşhed hikayesi olan 64 kişi var. Muhtemelen 76 kişi ayrılmış olacak. 14 gün evlerinde yine takip etmek şartıyla." bilgisini verdi.

Bakan Koca, İran sınırından gelenler olduğunu ancak içeri almadıklarını belirterek, "14 gün kalmayı göze alan Türk vatandaşı için de sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Sağlık kontrolünden sonra eğer bir bulgusu varsa, hastane ortamına alıyoruz. Orada takibini yaparak tetkikleri ve numuneleri alındıktan sonra taburcu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanelerde toplam 112'ye yakın İran öyküsü olup soğuk algınlığı belirtisi olan kişi bulunduğunu anlatan Koca, şöyle konuştu:

"O nedenle İran'da bu salgın ciddi boyutlarda. Şu 14 günlük zaman diliminde ülkeye girişlerin olduğunu biliyoruz. Sadece İran değil diğer ülkeler üzerinden gelenlerin de çok olduğunu biliyoruz. Mümkün mertebe yurt dışında olan ve seyahat etmiş olan kişilerin çıkış tarihi itibarıyla 14 günlük zaman dilimlerini evlerinde izole geçirmelerini öneriyoruz. Başkalarına bulaştırmamak için...Vatandaşımızdan da beklentimiz de budur. Kişisel hijyen kurallarına uyalım."

"9 ülke yardım talebinde bulundu"

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle sonuçları pozitif çıkan herhangi bir vaka bulunmadığını yineleyerek, bu anlamda uzun süreli yatan herhangi bir hasta da bulunmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, Bilim Kurulu'nun bu konudaki genel kanaatinin aşıyla ilgili en az 6 aylık bir klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ve aşının en az bir yıldan önce çıkamayacağı yönünde olduğunu aktardı.

Koca, aşıdan daha öte özellikle korunma yöntemlerine vatandaşların önem vermesini istediklerini belirterek, "Bu virüs dışarıdan geliyor. Gelecekse dışarıdan gelecek. Geldiğinde de bulaşıcılığı yüksek olacak. El yıkama, maske kullanmakla... Maskeyi de hasta olanlara öneriyoruz, dışarıyla teması olanlar izole olup dışarı çıkmak isterlerse de kullanabilir diyoruz." dedi.

Ürdün'de koronavirüs vakasının tespit edildiğinin duyurulmasına ilişkin Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgede giderek artabileceğini, özellikle İran'da giderek yaygınlaştığını ve bu noktada bizden de yardım talebinin olduğunu, hatta 9 ülke bizden nasıl mücadele edilebileceği, bilgi paylaşımı ve gerektiğinde eleman gönderimi veya bizden bir heyet gönderilmesi şeklinde talepte bulundu. Bunu ağırlıklı olarak gidip gelmek şeklinde değil, daha çok karşılıklı dijital ortam üzerinde bilgi akışını yaparak daha güçlü bir iletişim şeklinde düşünüyoruz. Bunu İran dahil olmak üzere diğer ülkeler için de söylüyorum."

Fahrettin Koca, ülkede maske bulunamadığına ve fiyatlarının da yüksek olduğuna yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Maske kullanımına ilişkin yurt dışında çok yoğun taleplerin olduğunu biliyoruz. İçeride bu talebin o kadar yoğun olmadığını ve vatandaşımızın bir panik havası içinde olmamasını, sadece bu konuda bizim uyarılarımızı dikkatle takip edip gereğini yapmalarını herkesin maske kullanmak gibi bir durum içinde olmamasını söylüyoruz.

Yurt dışında bu salgının artmasıyla birlikte talep dışarıdan daha yoğunlaştı. Bununla ilgili de biz ülkemizde vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasını sağlanmak kaydıyla Ticaret Bakanlığına da yazdık. Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi olmak şeklinde bir uygulamaya da geçiyoruz. Yurt dışına satışlar Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön izniyle bu satışlar olabilecek. Biz öncelikle vatandaşımızı bu anlamda korumak istiyoruz. Fiyatların da zaten kontrolü anlamında Ticaret Bakanlığımız ve bizler de devredeyiz. Bununla ilgili yazıyı biz yazdık. Bugün veya yarın çıkabilir."

"Zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmeyin"

Aile hekimlerinin yurt dışından gelenlere nasıl rapor vereceğine yönelik bir soru üzerine de Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Herkesin aile hekimi var. Aile hekimine müracaat edebilir ya da herhangi bir sağlık kuruluşuna da gidebilir. Bu anlamda 14 güne bunu belgelendirdiğinde, '10 gün önce İran'daydım' ya da '6 gün önce İran'daydım' dendiğinde, 14 güne tamamlamak üzere raporlu sayıyoruz. Öğrenci çalışan herkes dahil olmak üzere bu önemli. Bunu evde izolasyonu, kişilerle teması en aza indirmek için bunu önemli görüyoruz. Gerekirse raporlu görüyoruz. Mümkün olduğunca yurt dışındaki kişilerin 14 gün kendilerini evlerinde izole etmelerini şiddetle öneriyoruz. Mümkünse yurt dışına zorunlu olmadıkça da çıkılmamasını özellikle hatırlatmak istiyoruz. Zorunlu olmadıkça vatandaşımızın yurt dışı seyahati yapmamalarını önemsiyoruz."

(Bitti)