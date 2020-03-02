Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs önlemleri paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs önlemleri paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs önlemleri paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs önlemleri paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret etti.

İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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