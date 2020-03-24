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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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