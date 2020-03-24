Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı 'aşı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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