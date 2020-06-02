Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.