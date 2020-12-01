Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama Açıklaması

01.12.2020 18:05
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz." dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan Türkiye'ye ne kadar getirileceği ve aşı çalışmasının ne zaman yapılacağının sorulması üzerine, "Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma çaba ve gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.

"Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz"

Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını bildiren Koca, "Özelikle Pfizer'in aşısıyla ilgili de, yerli aşımız nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık." bilgisini verdi.

Dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını anlatan Koca, en erken aralık ve ocak ayını hedefleyerek, vatandaşlara yoğun bir şekilde aşıyı yapmak istediklerini söyledi.

Koca, yerli aşının birinci fazının 14-15 Aralık'ta bitmiş olacağını dile getirerek, "Eğer bu şekilde devam ederse faz-2'ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse, bizim yerli aşımızın da nisan ayında faz-3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yerli aşının da "inaktif aşı" olduğuna işaret eden Koca, farklı mRNA, protein ve benzeri 16 tane aşının daha olduğunu, onlarla ilgili çalışmaları da çok yakın takip ettiklerini vurguladı.

Koca, "Biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız." diye konuştu.

Aşılama stratejisi hazırlandı

Aşı Bilim Kurulu'nun, 11 Aralık'tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, sağlık çalışanlarından öncelikle başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu strateji de sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma da bir hafta on gün içerisinde en geç tamamlamış olur. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz."

Fahrettin Koca, "Aşı güvenilirliği nedir? Koruyuculuğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var." sorusuna, "Bu aşıların sonuçta bir değeri var. Bu aşıları üreten geri planda firmalar var. Dolayısıyla bu anlamda herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza, özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu bilebilecek, bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da zaten Bilim Kurulumuz olacak. Dolayısıyla, Bilim Kurulunun kendisi için istediğini, önerdiğini, tabii ki vatandaşımız için de istemiş olacağız ve gereğini yapacağız." cevabını verdi.

Fahrettin Koca, Aralık, Nisan, Ocak, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Sigara içerken uyuya kalan yaşlı adam, canından oldu Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar         
18:12
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir         
17:16
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti         
17:01
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor         
14:49
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 18:37:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei