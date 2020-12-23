Sağlık Bakanı Koca'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
23.12.2020 20:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.
Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Fahrettin Koca, Kural'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.
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