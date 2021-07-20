Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşısını olanlardan istirham ediyorum; 'Ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin, bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından videolu Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

"Buruk, gözümüz gelecekte üç bayram yaşadık. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram önceki üç bayramdan farklı; artık aşı var. Milyonlarca insan aşı oldu. Henüz olmayanlar da peş peşe aşı yaptırmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, azalan endişelerin, kavuşulan özgürlüğün uyulan tedbirler ve aşının sonucu olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Şu anki bilgiler Kovid-19'un uzun vadede aşıyla ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Çünkü aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır, bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir.

Bunun için hatırlatıyorum, aşınızı oldunuz mu? Aşısını olanlardan yine bunun için istirham ediyorum; 'ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin, bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun."

"Tedbirlere devam edelim" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, mesajında, "İşi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Kurban Bayramı'nızı yürekten kutluyorum, gelecekteki bayramların hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız." ifadelerine yer verdi.