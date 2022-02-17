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Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" açıklaması

17.02.2022 11:27
Sağlık Bakanı Koca'dan "maske" açıklaması

Hülya KeklikANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüste vaka sayılarının geçen hafta sonu pik yaptığını ve vakaların önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşmesini beklediklerini belirterek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra...

Hülya Keklik

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüste vaka sayılarının geçen hafta sonu pik yaptığını ve vakaların önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşmesini beklediklerini belirterek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı öncesinde salgınla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin korona virüs tablosunu değerlendiren Koca, vaka sayılarının geçen hafta sonu pik yaptığını söyledi. Koca, vakalarda önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşüş yaşanacağını belirterek, "Vaka sayılarının önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Gelecek hafta çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Bakan Koca, "Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Korona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun korona virüsü hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyen Koca, "Çok iyi, son derece hafif geçiriyor. Ciddi öksürüğü yok. Çok hafif ses kısıklığı var. İlaçlarını aldı" ifadelerini kullandı.

Molnupiravir ile ilgili de Bakan Koca, "Yeni ilaca başladık, molnupiraviri dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya vermiş olduk. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz" dedi.

"MART AYINA DA OMİCRON VARYANTINA YÖNELİK TURKOVAC AŞISINI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turkovac'ın bütün devlet hastanelerinde uygulanmak üzere bugünden itibaren sevkiyatının başlayacağını söyleyen Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastanesi değil ilçelerde de başlıyor. Turkovac'ın Omicron ile ilgili virüs izole edilmişti. Hayvan çalışmaları bitmek üzere. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı hedefliyoruz. Omicron'a özel" şeklinde konuştu.

"TURKOVAC'IN ERİŞİMİ DAHA KOLAY OLDUKÇA KULLANIMI ARTMIŞ OLACAK"

Koca, Turkovac aşısıyla ilgili, "Bizim şu an piyasaya verdiğimiz toplam Turkovac sayısı 800 bin oldu. Pazartesi günü 200 bin daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ayda 2-2.5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay oldukça kullanımı artmış olacak" diye konuştu.

İki BionTech artı Turkovac çalışmasının devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, gebeler ve çocuklarla ilgili çalışma başladığını söyledi. Koca, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" dedi.

(İHA)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, TURKOVAC, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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