Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı Açıklaması

14.10.2022 16:40
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı Açıklaması - Son Dakika

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